ETF売買動向＝9日大引け、全銘柄の合計売買代金2191億円 ETF売買動向＝9日大引け、全銘柄の合計売買代金2191億円

9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.1％減の2191億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.6％減の1627億円だった。



個別では上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、ＮＥＸＴ ＪＰＸ日経 <1591> 、上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> など19銘柄が新高値。日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> は4.05％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.12％安と大幅に下落。



日経平均株価が73円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1090億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1313億7400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が190億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が77億200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が61億9800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が54億400万円の売買代金となった。



