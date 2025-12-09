大学時代に二刀流として活躍し「ジャックタニ」の異名でも注目を集めたロイヤルズのジャック・カグリオーン内野手が、ドジャースの大谷翔平投手と奇跡的な“対面”を果たした。

■大喜びする22歳にファンほっこり

22歳ルーキーの“リアクション”が話題を呼んでいる。

MLB公式Xは8日（日本時間9日）に1本の動画を公開。「MLB本社を訪れた際、ジャック・カグリオーンはToppsの野球カードパックを開封……彼はレアな大谷翔平のサイン入りカードを引き当てた」と投稿した。

カグリオーンはカードを確認すると「ショウヘイ！」と目を見開き驚愕。大興奮のカグリオーンは椅子から立ち上がると同席者にカードを見せて「マジか、信じられない！」と大喜び。「（サイン入りカードを）引くのは初めてだよ」と笑顔で何度も大谷のカードを確認した。

この動画見たファンからは「リアクションかわいい」「22歳でその喜び方、反則級やん！」「カード引いた時の驚きと嬉しそうな顔ったら」「これもなにかの縁」「ジャックタニに戻る時が来た」など多くの反響が寄せられている。

カグリオーンは大学時代に二刀流として活躍。昨年ロイヤルズからドラフト1巡目（全体6位）指名を受け、今年6月に野手としてメジャーデビューした。今季の成績は62試合に出場して打率.157、7本塁打、18打点をマーク。二刀流の大谷からは学生時代から影響を受けており、かねてからリスペクトの言葉を口にしていた。

