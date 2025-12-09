「ピーグリーン ベーカリー 本山」は、三重県四日市市に本店を構える “せいろ蒸し食パン” が話題の店の2号店です。



イートインでは【スチーム食パン】が特に好評で、せいろで蒸した食パンと温野菜をセットで楽しめます。食パンは3種類ほどから好みのものを選ぶことができます。



このほか、厚さ3センチの食パンにバニラアイスをのせた【フレンチトースト】や、中をくり抜いて器にした食パンに無水カレーを入れる【食べる器～カレーversion～】など、店内で味わえるメニューも充実しています。





ショーケースには定番の【塩パン】や【日替わり塩パン】が並び、イートインで楽しめるパンも販売。本山店限定の【サンドイッチ】は3種類あり、具材だけでなく使用される食パンも日替わりのため、訪れるたびに新しい組み合わせに出会えます。テイクアウトのパンも種類豊富で、丸形食パン「まぁるい食パン」にカボチャの種をのせたものを使う【クロックムッシュ】や、お昼頃から登場する【塩パン】をメロンパンのクッキー生地で包んだ【塩メロンパン】、人気6種を詰め合わせた【ちぎりパン】なども揃っています。イートインは時間指定の予約はできませんが、商品の取り置きは可能。人気商品や食事予定のメニューは、事前予約がおすすめです。また、パンだけでなく、塩パンを使った【塩パンラスク】や【マフィン】【スコーン】など、手土産にも喜ばれる焼菓子の販売も行っています。〈イートインメニュー〉【スチーム食パン】【フレンチトースト】（各1,100円）※各限定20食【食べる器～カレーversion～】（1,500円）※限定10食〈テイクアウトメニュー〉【塩パン】（150円）【塩メロンパン】（280円）【まぁるい食パン】（500円）【角食パン 1.5斤】（660円）【オレンジ食パン】【クルミいちじく食パン】（各980円）※日替わり食パンの一部〈ドリンクメニュー〉【ピーグリーンブレンドコーヒー】【水出しコーヒー】（各500円）【バニララテ】【ヘーゼルナッツラテ】（各660円）など※2025年9月9日時点の情報です