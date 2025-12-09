名古屋駅・太閤通口を出てすぐの場所に、2024年8月にオープンした「焼肉食べ放題 焼肉ジャック 名古屋駅前店」。大阪で人気の店が名古屋に初進出したこともあり、焼肉をお値打ちに楽しめると、若い世代やサラリーマンを中心に連日多くの人が訪れています。



おすすめは【黒毛和牛＆牛タン食べ放題】。単品なら1000円以上する「炙り和牛ユッケ」をはじめ、和牛カルビ・バラ・タン、さらには「黒毛和牛のすき焼き」まで食べ放題。“焼肉”と“すき焼き”の両方を一度に味わえる贅沢なプランです。





さらに【プレミアム食べ放題】では、見た目も豪快な「壺漬けドラゴンハラミ」や「厚切りハラミステーキ」などが食べ放題に。今だけ限定のお得な価格（2025年8月現在・終了時期未定）で楽しめます。サイドメニューにもこだわっており、新登場の“選べる7種類のフライドポテト”や“5種類から選べる揚げたこ焼き”はドリンクとの相性も抜群。他にもチヂミ、カルビックッパ、キンパなど韓国系メニューが充実しています。時期によっては「台湾フェア」など期間限定のサイドメニューも登場します。学生に人気なのは、月曜～木曜のオープンから1時間以内の来店限定【スタンダードコース】。手頃な価格で食べ放題が楽しめるため、平日利用にぴったりです。店内は、おひとり様向けカウンター席とテーブル席を完備。週末は予約必須の混雑ぶりです。＜メニュー※食べ放題に1人2ドリンクもしくは飲み放題の注文が必要です＞【スタンダードコース（月～木の17時迄の入店限定）】（2980円）【プレミアム食べ放題】（期間限定3980円）【黒毛和牛＆牛タン食べ放題】（4980円）【追加 飲み放題プラン】（ソフトドリンク＋660円／ノンアルコールビールとノンアルコールカクテル含む+880円）【追加 アルコール飲み放題プラン】（スタンダード＋1320円／プレミアム＋1540円）など※2025年8月12日時点の情報です