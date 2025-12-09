“投資家”桐谷さん、豪華な優待品を紹介 自宅に大量の段ボール「めっちゃ憧れる」「おいしそう」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、自宅に届いた大量の優待品を紹介した。
【写真】めっちゃ豪華！焼き芋・ビタミン剤など…段ボールで大量に届いた優待品
連日のように優待品を紹介しているが、「本日届いた宅急便は7個。左上は長瀬産業の稲庭うどん。その手前はりんごジュース。下はAFC-HDのロイヤルゼリー(写真右)その手前は福島印刷の芋 焼き芋に。右奥はエアウォーターのドリンク。その下は尾家産業の長期優遇品(マヨネーズサラダ油等)手前下が讃岐うどん。上がAFC〜のビタミン剤」と報告。
大量の段ボールで届いた優待品を写真付きで報告し、これにファンは「めっちゃ憧れる」「こんなにたくさん優待品が届くなんて、本当に豪華ですね！おいしそうなものや飲み物までそろっていて、とてもすてきです」「親戚や知人へのお歳暮に贈られたら喜ばれそうです」などと反応している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
