山田涼介、コラボジャケ写の “若返りビジュ” に「神か？」ファン驚愕…ソロ活動にゲーム配信で広がる活動領域

アイドルグループ・Hey!Say!JUMPのメンバー山田涼介が、ソロプロジェクト『Ryosuke Yamada』名義で初CDシングル『Blue Noise』を、2026年1月14日に発売する。

12月8日、その楽曲がテレビアニメ『青のミブロ -芹沢暗殺編-』（日本テレビ系）のOPテーマソングに決定したことがわかった。

「山田さんは、自身のInstagramに今回のことを報告。《アニメが新選組を描いているので、僕自身が映画で沖田総司を演じさせていただいた事もあり、不思議なご縁を感じてます》と、映画『燃えよ剣』（2021年）の経験と重ねて、感慨深くコメントしています」（芸能ジャーナリスト）

投稿には、複数枚の写真も同時に掲載された。今作のために描き下ろされた山田のツーショットイラストや、刀を持ちフェイスラインを強調したショット、顔のアップで見せた “若返りビジュ” など、山田の美しさが際立つ画像ばかりだ。

コメント欄には、そんな写真を見たファンから《美すぎる、、》《かっこよすぎ！！！！神か？？？》《Blueも似合うなんて！！！！優勝です！！！》といった絶賛コメントが多数集まった。

山田は、ふだんグループのなかでの担当カラーは “赤” だ。今回は青を基調に、透明感あふれる若々しい姿を見せただけに、ファンの喜びもひとしおのようだ。

2007年9月にHey!Say!JUMPとしてデビューした山田。グループのセンターとして活躍を続けてきたが、近年はよりその幅が広がっていると、前出・芸能ジャーナリストが指摘する。

「山田さんは生粋のゲーマーとしても知られていて、2021年からYouTubeチャンネル『LEOの遊び場』でゲーム配信をおこなっています。そのうえで、2025年8月にはプロゲームチーム『Crazy Raccoon』に「LEO」名義で加入。Crazy Raccoon主催イベント『CR FES 2025』にもサプライズ出演し、大歓声を浴びていました」

さらに2025年にはソロ活動を再始動し、2025年4月、初ソロオリジナルアルバム『RED』をリリース。そのアルバムを引っ提げた初のソロツアー『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』も開催された。

「山田さんは昨今の動きについて、時代が変化していくなか、『ソロ活動をできる場があるのなら、どんどんチャレンジしていきたい』と『anan』のインタビューで心境を語っていました。

しかし、ソロで動けるのは、グループとしての “安心感” が根底にあるからだそう。グループの絶対的なエースの地位を確立しているからこそ、多くの活動領域で前向きに行動できるようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

そんな揺るがない “アイドル像” が、ファンを惹きつける理由でもあるだろう。