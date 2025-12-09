ちょっとした口癖に弱いかも。男性が可愛く感じる「女性の一言」
あなたが普段何気なく使っている口癖のなかには、実は男性から「可愛い」と思われるフレーズがあるかも。そこで今回は、男性が可愛く感じる「女性の一言」を紹介します。
｜受け答えのはじめに「うん！」
彼から聞いた言葉に対して、まずは「うん！」と相槌を打つ女性は、男性にとって安心できる存在。素直に「うん！」と答えてくれる彼女は、ちゃんと相手を受け入れていて、安心感を与えます。信頼関係も深まり、男性はもっと心を開いてなんでも話してくれるようになるでしょう。
｜感謝を伝える「ありがとう」
男性に奢ってもらったり何かしてもらったりしたときに「ありがとう」と言える女性は素敵。直接言うのが照れ臭いときには、メールやラインで「ありがとう！今日は楽しかったよ」と感謝の気持ちを伝えましょう。男性は素直にお礼の言葉を言ってもらえると嬉しくなり、「また誘ってみよう」という気持ちになるものです。
｜「おねがい！」と可愛くおねだり
彼に何かして欲しいことがあるときに「おねがい！」とおねだりできる女性は、可愛いと思ってもらえます。男性は、好きな女性からは頼られたいという気持ちが強く、彼女が素直に自分を必要としてくれると喜びます。遠慮する心遣いも大切ですが、「あなたのことが必要なの」と彼を頼りにする気持ちを可愛く表現してみましょう。
｜語尾にさりげなくつける方言
彼の前でも気兼ねなく方言で会話をする女性は、男性から見て可愛い存在。「恥ずかしいから」といって方言を隠すように喋る彼女は、「自分に心を許してないのかな」と彼を不安にさせます。地方出身の女性が、語尾だけでも方言で気軽に話してみると、可愛さがアップして男性から魅力的に見られるでしょう。
女性がありのままの自分をさりげなく口にすることが、男性には可愛く思えます。自分を飾らずに、素直な気持ちを言葉にできる魅力的な女性になりましょう。
