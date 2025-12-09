お得感もおしゃ見えも叶う！【グローバルワーク】大人の時短コーデに♡「セットアイテム」

冬服を買い足したいけれど、出費は抑えたい……。そんなコスパ重視の大人女性は、お得感のある「セットアイテム」を選んでみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【グローバルワーク】から登場したセットアイテム。冬ムード満点なシャギーニット素材のカーディガンとすっきりとしたリブスカートのセットで、そのまま着るだけでサマ見えが期待できます。今季はコスパもシャレ感も備わったアイテムで、周りと差をつけて。

冬の即戦力！ 時短でおしゃれに決まるカーデ & スカート

【グローバルワーク】「柄シャギーカーディガン*スカートセット」\8,990（税込）

コーデの方向性がカチッと決まるセットアイテム。ゆったりめのカーディガンはふんわりとしたシャギーニット素材で、華やかに冬ムードを盛り上げます。ニュアンス感のあるデザインも、大人の垢抜けをサポート。スカートにはすっきりとしたリブ素材が採用されており、メリハリのあるコーデに仕上がるのが魅力的。合わせるだけでおしゃれに決まるセットアイテムは、スタイリングに悩んだときの救世主になりそう。

カジュアルなジーンズコーデに華やぎをプラス

カーディガンとスカートはそれぞれ単体でも使えるので、1セットあれば着こなしのバリエーションが広がる予感。こちらは色違いのモカのカーディガンを着用したコーデ。カジュアルなワイドジーンズも、ふわふわのシャギーカーデを投入するとグンと女性らしい雰囲気に。ざっくりとしたシルエットで、ボディラインを拾いにくいのが魅力的。Vネックでデコルテラインが美しく演出され、ほんのりと色っぽさもまとえそう。

