男子プロゴルフツアー５勝の蝉川泰果（アース製薬）が９日、都内で用具契約するピンゴルフジャパンのファン感謝イベントに出席した。高性能弾道測定器・トラックマンを使用した永野竜太郎（フリー）とのドラコン対決は３３４ヤードで勝利し、ファンを沸かせた。

今季は米下部ツアーに参戦したが、２月のコロンビアの試合で途中棄権。３月に左肋骨（ろっこつ）３本の疲労骨折と診断された。休養期間から復帰後、６月のメジャー・ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯で優勝。前週の最終戦での逆転賞金王は逃したが、平均ストロークは全体１位と存在感を見せ「いい１年にできた」とかみしめた。

来季に向けて「日本ツアーで６勝目、７勝目、８勝目とどんどんステップアップしたい」と抱負。今オフは「飛距離も伸ばしたいし、スイングを変えていきたい。４年目で初めてオフを作るけど、体のメンテナンス、筋力アップ、ケガをしないスイングと体作りをしたい」と力を込めた。

さらなるレベルアップに向けて「秘密基地」を築いた。今オフには練習場を備えた新居が完成。最新鋭のトレーニング器具を完備し、フィジカルと技術の強化に励む。「秘密基地の練習場でみっちり練習したい。スタジオみたいな感じで、パター練習もできる。中島（啓太）選手のインスタグラムを見て、自分も一日中ゴルフのことを考えられる環境を作りたいと思った。楽しみです」と声を弾ませた。

来季から２年間は国内ツアーを主戦場とし、「２年後にＱスクール（予選会）からＰＧＡの道を目指して全力で取り組みたい」と２８年から海外挑戦を見据える。「今年初めてオフをしっかり設けて、試合にどうパフォーマンスとして出るか、来年の結果に出るかを踏まえて、それをまた修正してオフにどう取り組めばいいかを２年間のオフで見つけられる。来年のＱスクールは見送り、２年後のＱスクールに向いている。３年後のＰＧＡ、（米下部の）コーンフェリーや欧州ツアーになっても海外でやりたい」。２年間かけて国内から海外へ羽ばたく、明確なビジョンが蝉川にはある。