人気YouTuberのゆたぼん（16）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。6日にバイクで交通事故に遭ったことを説明し、お見舞金のカンパを募った。



【写真】事故直後、病床のゆたぼん 体のあちこちに包帯グルグル 管を通し点滴も…

ゆたぼんは、今月6日に突如、痛々しい病床での自身の写真をSNSに掲載し、入院中であることを報告していた。8日には自身のYouTubeチャンネルに動画を掲載し、「（ゆたぼんはバイクで）法定速度で走行中、対向車線を走っていた車が、いきなりセンターラインを越えて、突っ込んできた。僕は避けるひまもなく、ボンッと衝突して、人身事故にあった」と事故に遭っていたことを明かしていた。



当時のことについて「3秒間くらい意識を失って、頭がフラフラしている状態。警察と救急車、親にも連絡しました。相手側は車内から降りてこず、車の中にいたまま。『大丈夫？』のひとことも、謝罪もなかった」と振り返り、救急車で搬送されて入院したことを説明。現状については「頭も痛くて、首も腰も腕も（痛い）」と全身に巻いた包帯を見せていた。



動画の終盤には「SNSのコメントはまだ返せていないが、中にはお見舞金を渡したいと言ってくれている方もいます。すごく嬉しいです」と「お見舞金」について言及。そして「もしお見舞金を振り込んでくれるかたがいましたらぜひお願いします。ゆうちょ銀行の口座は…」と口座番号などを発表した。「そのお金はお見舞金としてありがたくいただこうと思っているので、領収書などの発行はしませんのでよろしくお願いします」と話した。



ゆたぼんは動画公開翌日の9日にXを更新。痛々しく包帯を巻いた姿で頭を下げる写真を添え「皆さん、昨日は温かいコメントありがとうございました！」と書きだし、「そしてお見舞い金を振り込んで下さった方々にも本当に感謝しています。」と実際にお見舞金を振り込んだ人がいることを報告。改めて口座番号などを記載した上で「引き続き、お見舞い金については銀行振込でお願いします。お見舞い金として頂きますので、収支報告はしないし、領収書の発行もしません。いかなる法的な義務も負いません。その上でお見舞い金を下さる方はこちらにお振込みお願い致します」とさらなるお見舞金も募集した。



（よろず～ニュース編集部）