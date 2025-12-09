女優ジェシカ・アルバ（44）は、マーベルコミックを実写化した映画「ファンタスティック・フォー 超能力ユニット」（2005年）でのヌードシーンを「屈辱」に感じているという。「かなり保守的な」家庭で育ったというジェシカは、インヴィジブル・ウーマンことスー・ストーム役を演じた同作での橋のシーンでヌードになったことを「後悔した」と明かしている。



【写真】20年前、やっぱりかわいいジェシカ・アルバ

サウジアラビアで開かれた紅海国際映画祭で行われたイベントで、ジェシカは「彼女（ストーム）が橋で復活したシーンは大嫌いだった。彼女は橋の上で裸だったの」と振り返った。「実生活ではひどく屈辱的だった。私はかなり保守的な家で育ったし、私はあまりさらけ出すタイプじゃないから。だから当時は『これは嫌』って感じで、何週間もあのシーンを後悔した」と当時の心境を明かした。



2005年の公開当時はかわいいイメージで、アイドル的人気も高かったジェシカ。同作で性別におけるステレオタイプを覆すストーム役を演じられたことはとても嬉しかったそうで、特にスタントシーンは楽しんだということも明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）