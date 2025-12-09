Shokz Japanは、12月16日から23日までShokzのイヤフォンが入った福袋「耳に福くる Shokz 福袋 2026」を販売する。福袋の販売に先駆けて、12月9日から15日23時59分まで、「OpenRun Pro 2」などが当たる先行キャンペーンも行なう。

先行キャンペーンの「福運だるま抽選」は、期間中(12月9日から15日23時59分)に、Shokz公式サイト上の「福運だるま抽選」から無料で参加可能。キャンペーン限定の一家団欒ファミリーセット(OpenFit 2+&OpenRun Pro 2&OpenSwim Pro)のほか、Shokzオリジナルグッズ、ポイントが用意されている。

「耳に福くる Shokz 福袋 2026」は12月16日0時から販売開始で、無くなり次第終了。販売価格は明かされていないが、ヒントは「2?,880円」とし、「今年も驚きの『福価格』で販売を予定です」とのこと。

福袋には、通常価格24,880円の「OpenFit」とShokzくじ、特製ハンカチが必ず入っているほか、「OpenRun Pro 2」「OpenFit 2」「OpenRun」「OpenRun Pro」「OpenFit Air」のいずれか1点が同梱される。