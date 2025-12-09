お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が8日放送のテレビ東京「訴えたいオンナたち」（月曜深夜0・30）に出演。過去に付き合っていた恋人の衝撃な“お返し”を明かした。

この番組は恋の悩みを最新AIに相談し、勝訴確率を調べてもらう番組で“アレン様”ことタレント・アレンと終わりコンビ・紅しょうががMCを務めている。

番組冒頭、熊元は「4年前ぐらいに3年半ぐらい付き合ってた彼氏がおるんですけど」と過去の交際相手との思い出話を紹介。「誕生日にホテルを借りまして、そこで誕生日プレゼントにちょっと良いコートと鞄を10万ぐらいかけて」と恋人に10万円相当の誕生日プレゼントを渡したという。

ところが、いざ自身の誕生日を迎えると「そのお返しが1つ2500円のニット帽2個」だったといい「差額、返って来ないのかなって」とあまりにも額が違ったと嘆いた。

これにはアレン様も「見返り求めてるわけじゃないけど、それ相応のことは応えてほしいよね」と共感。熊元も「そうなんです。同じ金額欲しいわけじゃないんですけどね」と続いた。

ただ、過去の判決や法的根拠などを解析し、裁判の勝訴確率を秒で算出するAIシステム「ジャスティ・アイ」は熊元の勝訴確率を「1％」と判定。プレゼントは「贈与」として、あげた瞬間から相手のものになると解説があった。