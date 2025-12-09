俳優の原菜乃華さんが、apollostation新TVCMおよびデジタルムービー発表会に登壇しました。



【写真を見る】【 原菜乃華 】今年の漢字は『朝』「朝ドラに出演して、声をかけてもらう機会が増えました。」来年の目標も聞かれ「あ、言っちゃった」





出光興産株式会社は地域のニーズに合わせて進化するサービスステーション 「apollostation (アポロステーション)」のイメージキャラクターに、前年に引き続き俳優の原菜乃華さんを起用。新TVCM 「サービスステーション」篇と「日常(マッサージ店)」篇を2025年12月12日(金)から全国で放映します。







原さんはCM撮影について振り返ると、"久しぶりのダンスは難しくて、先生から肩の上下の運動を意識してくださいって言われて、何度も練習しながら見ました。タイミングがすごい難しいんですよね。"と苦戦した様子。

合唱団の子供たちとも久しぶりの再会に原さんは”久しぶりに会ったのでみんな身長が高くなってて。ちょっとずつ大人になってるのがもうなんか可愛くて、親戚のような気分になっちゃいました。”としみじみ話しました。









会社のスローガン「いろんなａ！をこのまちに。」にかけて、今年一番あっと驚いたことを聞かれると、”気づいたらコーヒーを飲めるようになりました。飲めなかったという訳じゃなくて、甘いほうが好きなんですけど。飲みたいなと思う瞬間が多くなりました。”と語りました。







また、今年の漢字について聞かれると、「朝」と回答。”朝ドラに出演して、声をかけてもらう機会が増えました。お休みの日も朝が凄く苦手なんですけど、OA見たいなって思って自然と朝活できるようになった。毎朝楽しみがあるって言うのは頑張れるので”と充実感を話しました。









来年の目標も聞かれると、”来年は自炊を頑張りたいです。あ、言っちゃった（笑）これ言うとやらなきゃいけないですね。自分から圧をかけていきたいです”と笑いました。

【担当：芸能情報ステーション】