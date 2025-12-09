元乃木坂46のメンバーで俳優の能條愛未さん（31）が、9日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に出演。11月10日に婚約を発表した歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）との仲良しエピソードを明かしました。

婚約発表会見後初となる着物での仕事となった能條さん。その隣に座った乃木坂46の同期・松村沙友理さんは、能條さんの婚約について「ほんとにビックリしました。最初のときから一緒に頑張ってきた仲なので」と話しました。

そして、さんまさんから梨園（りえん）の苦労を心配された能條さんは「今勉強中です」と話し、芸能界から梨園（りえん）に嫁いだ橋之助さんの母・三田寛子さん（59）から色々と教わっていることを告白しました。

また、橋之助さんについては「ペアルックがお好きなんです」と、休日には夫婦そろって大好きなディズニーランドへペアルックで行くと告白。すると、ゲストの神田愛花さん（45）や、いとうあさこさん（55）から「うらやましい！」と声が上がりました。

さらに、番組では歌舞伎義太夫の竹本葵太夫（たけもと・あおいだゆう）さんや、義太夫節三味線演奏家の鶴澤津賀寿さん、京舞井上流家元の井上八千代さんと、3人の人間国宝も登場。それぞれの世界の知られざるしきたりや裏話を披露。そのほか、角界に生きる阿炎政虎さんなど、様々なゲストがトークを繰り広げます。