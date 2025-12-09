¡Ú ¾¾ÅÄ¼Âºù¡¦ÎÓ²ê°¡Î¤ ¡Û¡¡À®¿Í¤ò·Þ¤¨ÊúÉé¸ì¤ë¡¡¡ÖÎø¤è¤ê¤â»Å»ö¡×¡¡¤ª¼ò¤ÎÌ£¤â½éÂÎ¸³¡¡¡Ö¥×¥·¥å¤Ã¤È³«¤±¤Æ¥¯¤Ã¤È¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ£¤¬¤¢¤ë°û¤ßÊª¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÎÓ²ê°¡Î¤¤µ¤ó¡¢¾¾ÅÄ¼Âºù¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢Åìµþ»ÍÃ«¡¦¿Ü²ì¿À¼Ò¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯À®¿Íµ§´ê¡õÀ²¤ìÃå»£±Æ²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¡£
20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤¬¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±ÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤Ç¡¢¤·¤È¤ä¤«¤Ë¼ÒÅÂ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿2¿Í¡£
À®¿Íµ§´ê¤òºÑ¤Þ¤»¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦µ·¼°¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤ê¼«Ê¬¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤è¤ê¥Ï¥¿¥Á¤«¤éÀè´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃåÊª¤È³Ê¹¥¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡£Âç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë»Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÇò¤¤ÃåÊª¤Ï¡¢º£Æü¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¿¶Âµ¡É¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤É¤¦¤¤¤¦¿¶Âµ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¡£¡Ê²áµî¤Ë¡Ë¥«¥¿¥í¥°»£±Æ¤Ç¿§¤ó¤Ê¿§¤Î¿¶Âµ¤òÃå¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÏÇò¤¬Ãå¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤Æ¡£¥¬¡¼¥Ù¥é¤ä¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¢¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ê¥Ü¥ó¤âÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Çò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀÖ¤È¤«¥Ô¥ó¥¯¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡É¤ò¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤¯¤ë¤Ã¤È²ó¤Ã¤ÆÌ¥¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Êº°¿§¤Î¥·¥Ã¥¯¤ÊÃåÊª¤òÁª¤ó¤À¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£
¡È¡Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ë¿§¤Ç¤¹¤Í¡ªÃåÊª¸«¤¿¤È¤¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÀÖ¤¤¤ª²Ö¤äÇò¤¤Âç¤¤Ê¤ª²Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤È¤ª²Ö¤Î¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤ªÃåÊª¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¡É¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢´û¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¡×¤â·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦£²¿Í¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¤Ï´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡£µ¼Ô¤«¤é´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈÉáÃÊ¤Ï¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤Þ¤º¡¢¿å¤ä¤ªÃã¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Çò¤¤¥µ¥ï¡¼¤ò°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ£¤¬¤¢¤ë°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤Ç¡Ä¤³¤ì¤¬¤ª¼ò¤À¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÉã¤¬ÀÐÀî¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î12»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°¤Ë¥×¥·¥å¤Ã¤È³«¤±¤Æ¥¯¤Ã¡ª¤È°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤ÈÅú¤¨¡¢½é¤á¤Æ°û¤ó¤À¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤Î´¶ÁÛ¤ò¡È¤¤¤Ä¤«¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È½é¡¹¤·¤¯½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡È¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯Âè°ì¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¡ËÊÑ¤ï¤ë¼«Ê¬¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿§¤ó¤ÊÊý¤È¸òÎ®¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡£¡É¤È²óÅú¡£
°ìÊý¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÍèÇ¯¤Ï¿§¤ó¤ÊÌò¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÌò¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡É¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤È¤â"º£¤ÏÎø¤è¤ê¤â»Å»ö¡ª¡É¤È¡¢»Å»ö¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¼èºà¤ÎËÁÆ¬¡¢8Æü¿¼Ìë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©ÅìËÌ²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¸ÀµÚ¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö1Æü¤âÁá¤¯¡¢³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
