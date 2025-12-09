「スヌーピー新聞スタンド」が新宿駅に出現！仕事帰りに立ち寄れる2週間限定ポップアップ
新宿駅を利用している人に朗報！2025年12月9日から、NEWoMan新宿のエキナカに「PEANUTS Cafe NEWSSTAND 2nd」が期間限定オープン。昨年好評だった“スヌーピーの新聞スタンド”が、さらにパワーアップして帰ってきた。改札内なので、仕事帰りにサクッと立ち寄れるのがうれしい。
【画像】新聞を読むスヌーピーがかわいい！限定グッズをチェック
昨年に続き今年のテーマも、海外の街角にある新聞スタンドをイメージ。キービジュアルは、黄色×モノクロの新聞風デザインが大人っぽくてとってもおしゃれ。スヌーピーが真剣に新聞を読んでいる姿が、なんとも愛らしく仕上がっている。
■通勤バッグに忍ばせたい「日常使い」アイテムがずらり
特に注目したいのは、実用性抜群のラインナップ。「トートバッグ」はA4サイズがすっぽり入る大きさで、サブバッグとして大活躍間違いなし。オフィスでも使える落ち着いたデザインの「マグカップ」は、コーヒーブレイクのおともに。新聞プリントが一面にあしらわれた「ハンカチ」は、持っているだけで気分が上がりそう。
「ロングスリーブTシャツ」(S/M/L/XL)は、部屋着にもおでかけにも使える万能アイテム。「ステッカーセット」や「キーホルダー」、「ポスター」なども展開されていて、どれも“キャラグッズっぽくない”洗練された雰囲気で大人が使いやすい。
■完売注意！再入荷なしの「2週間限定」
今回のポップアップは、クリスマス直前の2025年12月23日(火)までの限定開催。PEANUTS Cafeの実店舗やオンラインショップでも買えない完全限定品で、「完売後の再入荷なし」という一発勝負だから、お目当てのアイテムがある人は早めのゲットが賢明だ。
場所は、JR新宿駅の新南改札内、NEWoMan新宿2階のイベントブース。改札を出る必要がないので、通勤途中や乗り換えのついでに立ち寄れるのが便利。営業時間は平日8時〜20時30分、休日は8時〜20時なので、出勤前でも帰宅時でもOK。
「PEANUTS Cafe」10周年イヤーの特別企画でもある今回のポップアップ。新聞を読むスヌーピーのレトロかわいいデザインは、年末の自分へのご褒美にも、友人へのクリスマスプレゼントにもぴったり。新宿駅を使う人は、このチャンスをお見逃しなく！
「PEANUTS Cafe NEWSSTAND 2nd」概要
開催日時：2025年12月9日〜12月23日(火)
開催場所：NEWoMan新宿 2F エキナカイベントブース(JR新宿駅 新南改札内)
営業時間：平日8時〜20時30分 / 休日8時〜20時
※完売次第終了、再入荷なし
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
