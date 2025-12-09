「とっても大切な親友です」朝日奈央、能條愛未の結婚を祝福！ 「15年続く友情うらやましい」
タレントの朝日奈央さんは12月9日、自身のInstagramを更新。元乃木坂46で俳優の能條愛未さんの結婚を祝福し、写真を公開しました。
ファンからは「愛未さんおめでとうございます」「すごいお家に入られますね」「15年続く友情うらやましい」「昔の写真を大切に保存してある朝日ちゃんが好きなのよ」などの声が寄せられました。
「愛未ーー！結婚おめでとう」まず、朝日さんは「愛未ーー！結婚おめでとう」と能條さんの結婚を祝福。そして、最近のものから高校時代のものまで、これまでの思い出を7枚の写真で紹介しました。能條さんとは15年来の友人だそうですが「その頃から今でも仲良くてとっても大切な親友です」と明かしています。
中村橋之助さんと結婚能條さんは11月10日、歌舞伎俳優の中村橋之助さんとの結婚を発表。同日、能條さんは自身のInstagramを更新し、和装姿での夫婦ショットや発表コメントを投稿しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)