好き＆行ってみたい「石川県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「白山比弯声辧廚鰺泙┐1位は？【2025年調査】
晩秋の空気が澄みわたり、街に少しずつ年末の気配が漂い始める11月末は、静かな時間を求めて寺社仏閣を訪れたくなる季節です。紅葉が残る境内や、冬を迎える前の凛とした空気に触れると、自然と心が落ち着いていきます。今回は、そんな時期にこそ足を運びたくなる魅力的な寺社仏閣をご紹介します。
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「石川県の寺社仏閣」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「白山信仰が気になったから」（30代女性／兵庫県）、「白山神社の総本社を訪ねてみたい」（50代男性／兵庫県）、「白山信仰の中心で、国の重要文化財にも指定される由緒ある神社で、自然豊かな境内で落ち着いた参拝体験ができます！」（20代男性／福井県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「和洋折衷の独特な建築が魅力で、観光としても楽しめるため」（30代女性／秋田県）、「加賀百万国の初代藩主、前田利家と正室のまつが祀られていて、神社としては、珍しいステンドグラスがはめ込まれ、ハイカラでおしゃれです」（60代男性／兵庫県）、「兼六園などの金沢観光の一環で立ち寄りたいから」（50代男性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「石川県の寺社仏閣」を紹介します！
2位：白山比竎神社／40票2位は「白山比竎神社（しらやまひめじんじゃ）」でした。加賀一ノ宮として知られるこの神社は、全国にある白山神社の総本宮であり、山岳信仰の聖地でもあります。霊峰白山の自然に包まれた厳かな雰囲気が魅力です。
回答者からは「白山信仰が気になったから」（30代女性／兵庫県）、「白山神社の総本社を訪ねてみたい」（50代男性／兵庫県）、「白山信仰の中心で、国の重要文化財にも指定される由緒ある神社で、自然豊かな境内で落ち着いた参拝体験ができます！」（20代男性／福井県）などのコメントがありました。
1位：尾山神社／56票1位は「尾山神社」でした。加賀藩主・前田利家と正室・お松の方を祭る神社で、異国情緒漂う神門が特徴です。金沢市の中心部に位置し、観光ルートにも組み込みやすいため、地元客から観光客まで幅広く親しまれています。
回答者のコメントを見ると「和洋折衷の独特な建築が魅力で、観光としても楽しめるため」（30代女性／秋田県）、「加賀百万国の初代藩主、前田利家と正室のまつが祀られていて、神社としては、珍しいステンドグラスがはめ込まれ、ハイカラでおしゃれです」（60代男性／兵庫県）、「兼六園などの金沢観光の一環で立ち寄りたいから」（50代男性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)