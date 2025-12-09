タレントの高橋みなみ（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。AKB48の“戦友”とのショットを披露した。

4日から開催の東京・九段下の日本武道館で開催の「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」に出演した高橋。

純白の衣装に身を包んだOGの前田敦子、板野友美、小嶋陽菜、峯岸みなみ、篠田麻里子との集合写真をアップ。「桜の木になろう」と書き出して「泣かないと決めていたのにとんでもない早さで泣いてしまいましたすみません笑」と振り返った。

「千秋楽一曲目、1番悩んでずっと答えが出なかった時、秋元さんから『桜の木になろう』だと思うと」と回想。「紡いでくれている人しか出せない答えだなと思いました」とつづり「秋元さんありがとうございます」と感謝を伝えた。

ファンからは「懐しい豪華なメンバーだ」「原点をまた見させて下さりありがとうございました」「学生に戻った気分」「たかみなもにゃんにゃんも泣いてて、私も泣いた」「素敵な言葉だ」「アイドルたかみな最高」「たかみなあってのAKBだなって思いました」「エモいメンツ」などのコメントが寄せられた。