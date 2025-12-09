◇米女子ゴルフツアー 最終予選会第4日（2025年12月8日 アラバマ州 マグノリアグローブ・クロッシングC＝6664ヤード、パー72、フォールズC＝6643、パー71）

大会は悪天候の影響で90ホールから72ホールに短縮されており、第3ラウンドの残りを消化後、最終ラウンドが行われたが、日没サスペンデッドとなった。9日に最終ラウンドの残りを行い、25位タイまでが来季の出場資格を得る。

桜井心那（21＝ニトリ）は通算7アンダーの6位で最終ラウンドに臨み、9ホールを終えて3バーディー、ボギーなしで3つ伸ばし10アンダーの暫定2位に浮上した。

渋野日向子（27＝サントリー）は5アンダーの13位で最終ラウンドに入り、11ホールを終えて2バーディー、3ボギーと1つ落とし、4アンダーでボーダーライン上の暫定23位に後退した。

西村優菜（25＝スターツ）は4アンダー19位で最終ラウンドをスタートし、8ホールを終えて1バーディー、1ボギーのパープレーで渋野と並び4アンダーの暫定23位。

伊藤二花（20）は最終ラウンドの15ホールを終えて4オーバーの75位となっている。