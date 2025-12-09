傷害罪などで起訴され勾留中だった被告の住居不定、無職の男（５４）が５日に入院先の静岡県伊豆の国市の病院から逃走した事件で、病室に「（拘束に）疲れた」と逃走の理由をほのめかす置き手紙があったことが捜査関係者への取材でわかった。

男は退院予定日が５日だと把握していたとみられ、県警は入院中に監視が緩くなった隙を狙って逃走を図ったとみて調べている。

県警によると、男は５日未明、入院していた７階の病室から逃走した疑いが持たれている。カーテン越しに監視していた警察官が気づかないうちに窓から外に出て、非常階段を使って逃げた可能性がある。男は十数時間後に逃走容疑で逮捕された。

男は、箸で腹を刺してケガをし、１１月２８日から入院していた。

捜査関係者によると、病室内に残されていた手紙には「（拘束に）疲れた」という趣旨の記述があった。男は何らかの方法で退院予定日を知り、退院後に警察署に収容される前を狙った可能性が高いという。

警察官が逃走に気づいたのは、男が病院外の防犯カメラに午前２時すぎに捉えられてから約２時間後の午前４時頃だった。県警は当時の監視態勢に問題があったか詳しい状況を調べている。