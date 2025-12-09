韓国映画「殺人の告白」やドラマ「黄金の私の人生」など、多くの作品で主演を務めた俳優のパク・シフ（４８）が映画「神の楽団」で１０年ぶりにスクリーン復帰を果たし、制作発表会で自身に関する問題について直接言及したと９日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

パク・シフは８日、映画「神の楽団」の制作会見に出席。マスコミとの質疑応答の前に「映画の制作発表で、個人的な問題に触れることになり複雑な気持ち」「監督と共演者たちに、申し訳ないと伝えたい」とコメントしたという。

そして「作品のためにはっきり申し上げるが、明白な虚偽主張に対して法的手続きを行った。裁判所の判断に委ねるので、理解してほしい」と伝えたとした。

これに先立ち８月、女性インフルエンサーがパク・シフに対して「夫に女性を紹介し、家庭を壊された」と主張。その証拠だという文書や写真をネット上に公開し、物議を醸していた。

パク・シフの所属事務所は「悪質な虚偽文を作成し流布した被疑者に対して、虚偽事実の摘示による情報通信網法違反（名誉毀損）などで告訴した。これが受理され、現在捜査が行われている」「この事件は、被疑者が離婚した元夫の家に無断侵入して携帯電話を盗み、保存されている会話内容や写真を編集・歪曲してＳＮＳに投稿したことから始まった」と怒りをあらわにした。

その後、該当女性の元夫だという男性も「パク・シフとは故郷の幼なじみなだけで、女性を紹介されたことは一度もない」「個人的な問題で、パク・シフに被害を与えてしまい申し訳ない」と説明したことが報じられていた。