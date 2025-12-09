イスラエル当局がUNRWA施設に押し入り、国連旗をイスラエル国旗に取り換えたという/Mostafa Alkharouf/Anadolu/Getty Images

エルサレム（CNN）イスラエル当局が8日、占領下の東エルサレムにある国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）の施設に踏み込んだ。UNRWAのフィリップ・ラザリーニ事務局長がX（旧ツイッター）に投稿した。イスラエル当局は当該施設の国連旗を降ろし、イスラエル国旗を掲揚したという。

ラザリーニ氏は、イスラエル警察がエルサレム市当局者を伴い、「トラックとフォークリフト」を持ち込み、UNRWAの施設へ「強制的に」侵入したと述べた。

「すべての通信が遮断され、家具、IT（情報技術）機器、その他の財産が押収された」（ラザリーニ氏）

イスラエル警察はCNNへの声明で、今回の措置は「エルサレム市当局が債権回収手続きの一環として実施した」と述べた。声明によると、警察は「市職員の安全確保」のために現場にいたという。

エルサレム市の広報担当者はCNNに対し、これは「固定資産税を支払わず、度重なる督促を無視する者に対する標準的な手続き」だと述べた。

国連のデュジャリック報道官は8日の定例記者会見で、税金未払いの主張を否定。今回のような措置は、国連と加盟国の関係を規定する一般規約には適用されないと示唆した。

グテーレス国連事務総長は、イスラエル当局による「無許可の立ち入り」を非難。「この施設は国連の敷地内にあり、不可侵であり、いかなる形態の干渉からも免除される」と声明で述べ、国連憲章およびその他の国際法に基づくイスラエルの義務に言及した。

長年にわたりUNRWAとの問題を抱えているイスラエルは、UNRWAがイスラム組織ハマスを支援していると非難し、その完全解体を求めている。しかしUNRWAはこうした主張を繰り返し否定している。

8日早朝、イスラエルのネタニヤフ首相の報道官は、今回の施設踏み込みに関する質問に対し、「UNRWAは甚大な失敗を証明した。今こそ解体すべき時だ」と述べた。

イスラエルの指導者たちは、2023年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃のずっと以前から、UNRWAに反対する運動を展開してきた。批判はパレスチナのガザ地区をはじめとする地域におけるUNRWAの役割の他、難民認定資格の対象となるパレスチナ人に関するUNRWA側の定義にも向けられている。

24年後半、イスラエル議会はUNRWAのイスラエル国内での活動を禁止し、イスラエル当局とUNRWAとの接触も禁じる法律を可決した。

UNRWAは数百万人のパレスチナ人にとって、もう一つの政府として機能している。50万人の学生を教育し、3000人の医療専門家を雇用。約200万人に食糧支援を行っている。