ローソン、「ご褒美グルメフェア」開催中! - いくらや海老を使ったプチ贅沢なグルメ6品が登場
ローソンは12月9日より、「ご褒美グルメフェア」を開催。いくらや海老などを使ったいつもよりちょっと贅沢な6品を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「鮭いくら弁当」
「鮭いくら弁当」は、紅鮭と焼鮭ほぐしに、いくら醤油漬を組み合わせた贅沢なお弁当。価格は538円。
ローソン「具!おにぎり まるで海老天丼」
「具!おにぎり まるで海老天丼」は、尾つき海老天が2尾も入った満足感のあるおにぎり。甘酢生姜で味変も楽しむことができる。価格は354円。
ローソン「ローストビーフ&たまごサンド」
「ローストビーフ&たまごサンド」は、たっぷりのローストビーフとトリュフ香るたまごサラダを使った、贅沢なサンドイッチ。価格は538円。
ローソン「こぼれのっけ寿司」
「こぼれのっけ寿司」は、海老といくらがこぼれるほど具材たっぷり、赤酢を使った赤しゃりの細巻寿司。価格は538円。
ローソン「海老上海風焼そば」
「海老上海風焼そば」は、海老を贅沢に10尾トッピングした、オイスターソースとごま油が香ばしい焼そば。価格は646円。
ローソン「まんまる鶏&ハンバーグ弁当」
まちかど厨房からは、「まんまる鶏&ハンバーグ弁当」が登場。ガーリックトマトソースをかけたまんまる鶏とデミハンバーグで肉を満喫できるお弁当で、価格は797円。
なお、一部の商品は、沖縄エリアおよびナチュラルローソンでは販売されない。
