¡Ø¥¢¥ë¤Ø¡Ù¡Ê¤¢¤ë¤¿Íüº»/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥¢¥ë¤Ø¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Í¾Ì¿1¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Âç¹¥¤¤Ê°¦¸¤¡¦¥¢¥ë¡£17Ç¯´Ö¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤è¤Í¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥¢¥ë¤Ï»ä¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤òÃµ¤·¤Æ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¤È²á¤´¤·¤¿17Ç¯´Ö¡£¤Ç¤â»×¤¤ÊÖ¤¹¤ÈÁ´Á³»þ´Ö¤¬¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¢¥ë¤Ø¡Ù¡£¤¤¤Ä¤«Ë¬¤ì¤ë°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
