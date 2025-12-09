下野紘、"筋トレ沼"にどっぷり！声優界の"筋肉戦国時代"に参戦？！【#推シゴトーク】
12月5日より大ヒット公開中の映画『ズートピア２』で、ゲイリー役を務める声優・下野紘。
2001年に声優デビューして以来、『うたの☆プリンスさまっ♪』(来栖翔役)、『僕のヒーローアカデミア』(荼毘役)、『鬼滅の刃』(我妻善逸役)など数々の話題作に出演。また、ナレーションや声優ラジオ番組など幅広い分野で活躍している。今回の『ズートピア２』は、自身初のディズニー作品で、オーディションを経てゲイリー役を勝ち取った。
――最近の推しは何ですか？
「ジムです。なにかがあったわけではないのですが、健康面に気をつけようと個人的に思うことがありまして。ダイエットや食事制限も試しましたが、あまりいい効果が得られなかったということもあり、本格的に頑張ろうと運動しています」
――この秋くらいから始められたんですか？
「去年からジムには通っていたのですが、本格的に始めたのが今年の春頃です」
――パーツごとに取り組んだり？
「『ここはこうやって鍛えた方がいいんじゃないか』と、気にするようになりました」
――半年以上続けると、やはり成果も現れてきますか？
「そうですね。筋トレだけではなく、ウォーキングマシンも使ってみたり、いろいろと試しています。気持ちも良いので、改めて体を動かすことは大切だなと思っています。
できれば仕事と仕事の合間など、どこかのタイミングで行きたいのですが、最近はどうにもならず、2日も空くと不安になってしまいます。ですが、『どこのタイミングかな...』と考えるのもまた楽しいです」
――(笑)。私も週3ぐらいでジムに通っているので共感します。この後行こうかな、と
「いいですね。うらやましいです。やはり2日は空けたくないです(笑)。それと、パーソナルトレーナーをつけようかも悩んでいます。できれば今のように自分1人で黙々と集中したいのですが、そろそろトレーナーさんに聞かないと、より効果的な成果は得られない気がしています」
――少しマニアックな質問になりますが、好きな種目とかマシンはありますか？
「僕はおそらく、体の部位の中で胸(の筋肉)が一番付きやすいんです。それもあり胸元を鍛えるマシンが一番鍛えている気持ちになって好きですね。ただ、スタイリストさんから『下野さん、ちょっとまた胸大きくなりました？』と言われてします時があります。『衣装のサイズがあるので、気を付けてください！』と(笑)」
――年を重ねれば重ねるほど、体を動かすことの重要性を感じますね
「それは思います。僕がジムに行ってしっかり動ける体にしようと思ったのは、自分自身が『うたプリ』や、ライブをするコンテンツがあるということもありますが、先輩たちが自分の声をキープできるように、ボイトレやトレーニングをされていると聞いたからなんです。何もしないでずっとそのこの世界で生き続けていくというのは無理なのだなと。自分が演じてきたキャラクターをいつでも引き出せるように、体を鍛えるなり、何かしら努力しなくてはいけないと思いました」
文＝HOMINIS編集部
公開情報
『ズートピア２』
大ヒット上映中！
(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン