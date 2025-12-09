永島優美アナ「母が作った柿と大根のマリネ」レシピも披露に「彩り綺麗」「早速作ります」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】元フジテレビアナウンサーの永島優美が12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親が作ったというマリネを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元フジアナ「彩り綺麗」母が作った柿＆大根マリネ公開
永島アナは「母が作った柿と大根のマリネ止まらない」とつづり、写真を投稿。大根やわかめに、オレンジ色の柿の千切りが入った彩りも美しいマリネで「母に作り方聞いたら、大根を薄い短冊切り 塩少々して水切り 柿とワカメも同じ様な大きさに切って すし酢で和えるだけ 食べる前に胡麻油少々とのこと」とレシピも詳しく紹介している。
この投稿に、ファンからは「いくらでも食べれそう」「早速作ります」「彩り綺麗」「お祝いの日に良さそう」「この組み合わせは考えたこと無かった」「お母様さすが」と反響などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
