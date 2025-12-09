ヤクルトの岩田幸宏外野手が９日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１０００万円から１７００万円増の２７００万円でサインした。（金額は推定）

プロ４年目の今季はキャリアハイとなる１２６試合に出場。中堅手としてレギュラーをつかみ、打率２割６分６厘、１３打点の成績を残した。岩田は「監督、コーチはじめ首脳陣が我慢強く使ってくれたおかげ」と控えめに振り返った。

球団には、夏場の着替え用ユニホームの枚数増を要望。「ユニホームを夏場、もうちょっと増やしてほしいなっていうのを伝えさせてもらいました。それ以外は何も」。８日の契約更改では増田も同意見を球団に伝えていた。

来季は同じく中堅を守る塩見がけがから復帰する見込みとなっており、レギュラー争いの激化が予想される。来季で５年目を迎える背番号６４は「センターはすごく僕の中で好きなポジションなので、誰にも渡したくない」と意気込むと「チームとしては優勝、日本一。それを達成するために個人としては打率３割、ゴールデングラブ賞を目標に（したい）」と力を込めた。