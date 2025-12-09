結成２０周年を迎えたＡＫＢ４８。２０周年を記念した公演が行われ、不参加だった元人気メンバーに注目が集まった。

７日に日本武道館でフィナーレを迎えたコンサート。節目を盛大に祝うべく現役メンバー４８人のほか３５人のＯＧも集結し、参加者がＳＮＳで思い出ショットを続々とアップしている。

同期の集合ショットを投稿するＯＧも。３期生でＪＫＴ４８でも活躍した仲川遥香は、自身のインスタグラムを更新し「ＡＫＢ４８ ２０周年おめでとう」と祝福し、同期の柏木由紀、片山陽加、菊地あやか、田名部生来らと集まって記念撮影した。

この３期生には、２０２０年に芸能界を電撃引退したメンバーもかつて在籍。ネット上では「あぁ、ここにまゆゆが居たら最高だったのに。叶わぬ夢…つら」「ここにまゆゆがいる未来がみたかったよ。今どこかで元気に過ごしているといいな」と、「まゆゆ」の愛称で親しまれた渡辺麻友さんを思い出す人が続出した。

また「まゆゆどうしているのかな。しあわせだといいな。こういうイベントにも一切出ないところがまゆゆらしい」「まゆゆどこにいるのー」「神７全員いる？と思ったけどまゆゆだけいないのか」「やっぱり芸能界引退してるので出ませんよね」「まゆゆは今どこじゃ？」「マジでまゆゆ何してんのやろ？」「本当の一般人になったのと、卒業してからメディアにでないので仕方ない」「まゆゆこと渡辺麻友は唯一無二の存在」と懐かしんだ。

渡辺さんは２０２０年５月末で所属事務所との契約を終了し、芸能界を電撃引退。ＡＫＢ４８選抜総選挙で唯一の９年連続ベスト５入りを達成した王道アイドルで、全盛期の主要メンバー「神７」では初の引退発表が大きな反響を集めた。