高槻市（大阪府）は９日、災害時に水道の断水・濁水が発生した際の水道水確保策として、同市水道部敷地内に設置を進めてきた貯水機能付給水管が完成したと発表。同給水管設置は大阪府内で初となり、２０２６年度からは、５年間で市内小中学校１０校に同給水管を順次設置し、災害発生時の給水機能強化を図るとした。

同市によれば、２０１８年６月１８日の大阪府北部地震で２日間にわたり各所で断水・濁水が発生し、各避難所に多くの市民が水を求めて長蛇の列が発生したという。「こうした経験や、近い将来に南海トラフ巨大地震の発生が予測されていることなどから、災害に強い水道整備のために、基幹管路、災害拠点病院・救護所・避難所等の重要施設に接続する管路を中心に耐震化を進めていて、災害時に避難所となる市立小中学校（５９校）に接続する管路は、令和１２年度（２０３０年度）までに４９校の耐震化が完了する予定です」としている。

貯水機能付給水管は、地上に設置された給水管の一部が球状の貯水タンクとなっているもの。平常時は水道水が滞留することなく常に循環し、大規模地震等による断水時には、タンクに備えつけられた蛇口から給水することが可能だ。

同市水道部庁舎南側に設置された貯水機能付給水管は、２立方メートルの水道水を貯水できるといい、２２２人の３日分の飲用水（１人あたり１日３リットル）に相当。平常時は災害発生を見据えた応急給水訓練等に活用し、実際の災害時には、タンク内の水を住民に配布することも可能としている。