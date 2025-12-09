より長く、より快適に

トヨタは2025年10月9日、フル電動SUV「bZ4X（ビーズィーフォーエックス）」の一部改良モデルを発売しました。

その中で上位グレードとなる「Z」の4WDモデルを詳しく見ていきましょう。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「5人乗り“四駆”SUV」です！（60枚）

bZ4Xは、2022年5月に発売されたトヨタ初となるBEV（バッテリー電気自動車）専用車。近年のトヨタ車の象徴といえる「ハンマーヘッド」を採用した、5人乗りの5ドアSUVデザインが特徴です。

スバルと共同開発したBEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用し、トヨタが持つ電気自動車の技術とスバルが持つAWD（4WD）の技術をかけ合わせ、走る楽しさと快適さの両立を実現しました。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mmで、ホイールベースは2850mm。大容量の大型リチウムイオンバッテリーはボディ構造と一体化して、5人乗りでも快適に過ごせる広々とした空間を確保しています。

2023年には日本向けに一部改良が施され、外気温が低い環境下における充電時間の短縮、空調系の調整などが行われ、エントリーグレードの「G」がラインナップに追加されました。

2025年10月9日に発表された一部改良で、Zグレードはフロントモーターで駆動するFWDと、前後のモーターで駆動する4WDの2種展開を維持。

4WDモデルはリアスポイラー（エアロパネル）、電動サンシェードと挟み込み防止機能が付いたパノラマムーンルーフ、カメラ洗浄機能が付いたデジタルインナーミラー、スピーカー9台で構成するJBLプレミアムサウンドシステムなどを標準装備します。

Z・4WDモデルのボディサイズは各モデルと共通ですが、FWDモデルの車両重量1880kgに対して4WDモデルの車両重量は1990kgと、リアモーターを追加する関係でやや重くなっています。

搭載するバッテリーは104セル（3.76V・191Ah）の総電力量74.7kWh。フロントモーターは最高出力167kW（227馬力）、リアモーターは最高出力88kW（120馬力）を発揮します。システム最高出力は255kW（347馬力）に達し、合流や追い越しでもストレスを感じさせない、スポーツカー並みの力強い加速を実現します。

一充電航続可能距離（WLTCモード）は687kmを実現。東京・大阪間の約500kmは難なく走破でき、東京・徳島間の約630kmも走破可能に。ついに本州を飛び出して四国上陸まで可能にしました。なお、FWDモデルの一充電航続可能距離は746kmとなっています。

ドライブモードについては、FWDモデルはECO、NORMAL、SNOWの3種類であるのに対して、4WDモデルではECO、NORMAL、X-MODEを用意。

X-MODEではSNOW、DIRT（ダウンヒルアシストコントロール）、DEEPSNOW、MUD（ダウンヒルアシストコントロール）、GRIP Controlという5種類のモードが内蔵され、路面状況に応じて最適なモードをより細かく選べるようになっています。

使いやすさと視認性が向上

ブラックで統一したインテリアで目を引くのは、中央に位置するコネクティッドナビ対応の14インチフルHDディスプレイオーディオ Plus。従来モデルで採用されたディスプレイよりサイズアップし、使いやすさと視認性が向上。

インパネはフラットですっきりとした印象を与えるデザインに一新され、センターコンソールにスマホ2台を同時に充電できる非接触給電設備が追加。ステアリング周辺のスイッチ類もレイアウトに変更が加えられています。

安全装備としては、アクティブ操舵機能が付いた緊急時操舵支援、フロントクロストラフィックアラート（FCTA）、レーンチェンジアシスト（LCA）に加え、高度運転支援「トヨタ チームメイト」によるアドバンスト ドライブ（渋滞時支援）機能、アドバンスト パーク（リモート機能付）を搭載しています。

カラーバリエーションはモノトーンとツートーンに分類され、モノトーンはプラチナホワイトパールマイカ、プレシャスメタル、アティチュードブラックマイカの3色を用意。

ツートーンはアティチュードブラックマイカ×プラチナホワイトパールマイカ（メーカーオプション 7万7000円）、アティチュードブラックマイカ×プレシャスメタルの2組を用意しています。

bZ4X Zグレードの価格（消費税込）はFWDモデルが550万円、4WDモデルが600万円となっています。