防災士で気象予報士の片平敦氏が9日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に出演。前日8日深夜に発生した青森県東方沖を震源とする地震について語った。

8日午後11時15分ごろ、青森県八戸市で震度6強、マグニチュード（M）7・5の地震があり、各地に津波が到達。気象庁と内閣府は、巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表した。

後発地震注意情報が発令されている場合の危険度について、「どれぐらい普段より危なくなっているかというと、結論を申し上げると10倍高いです」と告げた。

「普通は1週間以内にマグニチュード8以上の地震がこの地域で起こる可能性は大体1000回に1回程度。今回この状況では100回に1回。1%とはいえ、普段より10倍ぐらいは確率が高くなっている」と説明し、「普段より少し備えのレベルを上げていただきたいという情報」と解説した。

地震発生時の東北地方沿岸部の気温は軒並み5度以下で、「この寒い中で津波から逃げるために避難しないといけない。朝まで高台に避難しているとなると、氷点下になる地域も。この寒さと雪の中での避難に備えないといけない」と指摘した。

一番大事なのは家具の固定や非常持ち出し品の用意など日頃からの備え。「この情報は100回に1回という低い確率なので、1週間ずっと高台に居なくちゃいけないとか避難してくださいということではない」とした上で、「ただ普段より10倍高いので、概ね1週間、普段より少し特別な対応を取っておいてほしい」と呼びかけた。

特別な対応とは「普段よりもすぐに逃げ出せる態勢で常にいること」と説明。夜も枕元に防寒具や靴、ヘルメットなどの装備を置いておくことの重要性を強調した。

片平氏は「防災用品も季節によって替えておいてほしい。夏には夏の、冬には冬の必要な防災用品がある。今だと使い捨てカイロなども用意して寒さに備えた避難を」と助言していた。