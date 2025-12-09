歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。電気自動車（EV）の新機能を提言した。

芸能活動のかたわら、20歳からレーシングドライバーとしても活躍。「KONDO RACING TEAM」のオーナー兼監督の顔を持つ近藤は、自身の運転スタイルについて「車の中で音楽を聞くよりも、エンジン音を聞くのが好き」と話した。

これを受けて「ハライチ」岩井勇気が「電気自動車のスポーツカーみたいなのが最近出てる」と触れると、近藤は「電気自動車も乗ってます。加速感とかが全然違うし」と告白。しかし「アレ困っちゃうのが、商店街とかを走ってても人がどいてくれないの」と打ち明けた。

そのため近藤は「考えたの。いつか自動車会社の人に言ってやろうかなって」と切り出し、「これから静かな車がいっぱい増えると、（通行人が）気がつかないわけ」と解説。「でも（クラクションで）“プッ”ってやられると腹が立つでしょ？」といい、「だから何かこう、その人に教える合図の音、“ドイテクダサイ、ドイテクダサイ”とか、ね？」とメカニックな声色で笑いを誘っていた。