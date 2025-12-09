現在公開中の話題の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で主演を務める俳優松谷鷹也（31）が、9日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。高校時代にドジャース大谷翔平投手（31）と東北大会で対戦したことを明かした。

松谷は学法福島時代に花巻東の大谷とプレーしたといい「僕がバッターボックスに立ったんですけど。低めのボール球だと思って余裕で見送ったんですよ。そうしたら審判が『ストライク』って言ったんで、電光掲示板を見たんですよ。そうしたら145キロって出て、僕が今まで対戦した中で一番良いピッチャーだなと思って」と当時を語った。

黒柳徹子は「大谷さんとの試合ではどっちが勝ったんですか」と聞くと、松谷は「一応僕たちのチームが勝ちました」と語った。

徹子は「のちに大谷は有名になるのであって、そのときは有名じゃなかった？」と聞くと、松谷は「僕らは知らなかったですね。大谷選手は僕らの1個下の代になるので、まだそこまで有名じゃなかったかもしれないです」と当時は知らなかったと語った。

松谷は23年に脳腫瘍で28歳の若さで亡くなった元プロ野球阪神外野手の横田慎太郎さんを描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で鈴木京香（57）とともにダブル主演を務め、松谷は横田さん役を演じている。