Instagramで投稿された、1歳の男の子が猫を“採寸”する動画が大きな注目を集めています。



【動画】1歳息子が猫さんの体をメジャーで測る様子を見る

登場するのは、猫のMugi（ムギ）くん、そして1歳4カ月のkoki（コウキ）ちゃん。測定される側のMugiくんがじっと座り、kokiちゃんが真剣にメジャーを当てていく姿に「可愛すぎる」「尊い兄弟」「ママの真似して測ってるのかなー？」といった声が相次いでいます。



kokiちゃんのママ「halu4809」さんに話を聞くと、この“採寸”には意外な背景がありました。



猫に服を着せる理由は「健康のため」

猫のMugiくんには、激しい毛づくろいや吐き戻しが続く時期があり、そのケアの一つとして“猫服”を着せることがあるといいます。



「痛みや違和感があってもなめてしまうことがあるので、一度受診して問題がないことを確認してから着せています。ストレスの少ない生地を選び、様子を見ながら短時間ずつ着せています」



そのためサイズを測る場面が日常の中で自然と生まれることがあり、今回の動画も“暮らしの延長でふと訪れた一コマ”だったそうです。



1歳児の“本気の採寸”は偶然の産物

1歳4カ月のkokiちゃんは、とにかくMugiくんが大好き。なでたり抱っこしたり、日常的に距離が近いといいます。



今回の動画は、ママさんが採寸した後にメジャーを置いたままにしていたところ、kokiちゃんが遊び始め、ママさんの真似なのか自然に“採寸ごっこ”がスタートしたとのこと。



「気づくとMugiを測っていてかわいくて撮りました。3本撮影して、全部で5分ほどずっと採寸していました」



Mugiくんがホットカーペットで気持ちよさそうに座っていたことも、協力してくれた理由かもしれません。



シニアになっても仲良し「ずっと元気でいてほしい」

そんなhalu4809さんのおうちには、Mugiくん（9歳）をはじめ柴犬のHaluくん（13歳）もいます。どちらもシニア期に入ったおふたりです。



「Haluはとてもおとなしくどっしり、Mugiは気分屋さん。でも昔から仲良しで、HaluがMugiに優しくしてくれます。これからもふたりが元気で長生きしてほしいと願っています」



kokiちゃん、Mugiくん、Haluくんの仲良し“3人”が紡ぐ、あたたかい日常…今回の何気ない“採寸動画”に、多くの人が癒やされた理由は、そこに流れる優しさと絆にあるようです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）