¡¡3¥«·î¤Ç18¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMatt(31)¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Öº£Ç¯9/1»þÅÀ¤Ç¿ÈÄ¹183cm¤ÎÂÎ½Å82kg 2½µÌÜ¤Ç75kg(-7kg)10·îÁ°È¾¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë66kg(-16kg)¸½ºßÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤Ç¤¢¤Ã¤¿64kg¤Ë¡×¤È3¥«·î¤Ç18¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤Þ¤¿5ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×(TBS)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²áÅÙ¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¿´ÇÛ¡×¡Ö3¥«·î¤Ç18¥¥í¤âÁé¤»¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¡×¡Ö¡Ä¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼ó¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸ºÎÌÊýË¡¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÂçÇúÈ¯¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¹¥´¶¤ò»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö´éÎ©¤Á¤¬Ã¼Àµ¤Ç¤¹¤·º£¸å¤âÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤ëÁ°¤Ç¤â¡¢¤¹¤é¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤¾¡×¡ÖMatt¤ÏÁþ¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ô¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ÉÔÏ·ÉÔ»à´ë²è¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£