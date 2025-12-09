27歳の誕生日を迎えた臼井麗香 「人としてもゴルフも沢山成長していける様頑張ります」と決意表明
12月7日に27歳の誕生日を迎えた臼井麗香が自身のインスタグラムを更新。「沢山のお祝いメッセージをありがとうございます」という感謝の気持ちを、青いミニスカウェア姿で綺麗に咲きそろった花を背景に優しく微笑む写真とともに投稿した。
【ランキング】臼井麗香もランクイン！ オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
続けて「プロゴルファーとして、目標に向かって戦い続けて行く中で 応援して下さる方々や家族にいつも助けられているなと実感する毎日です」「結果で恩返しするのは勿論 私が挑戦する事で周りの人を元気や笑顔にできる存在になっていける様に 27歳も人としてもゴルフも沢山成長していける様頑張ります」と新たな決意を表明した。投稿では桑木志帆や三浦桃香、小暮千広らが「誕生日おめでとう」と祝福。ファンからもお祝いの言葉と共に「かわいすぎです 癒されます」「いつも素敵な笑顔ありがとう」「良い一年になりますように」などのコメントが数多く寄せられていた。昨年は「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」で念願の初優勝を飾ると、メルセデス・ランキングも40位と自己最高位でシード権を記録。しかしシーズンオフの合宿中に大ケガをしてしまい、1カ月の車いす生活を余儀なくされてしまった。今年は32試合に出場したが、序盤で強行出場したことや、足をかばってスイングのバランスを崩してしまったことなどから、予選を通過できたのは8試合のみ。メルセデス・ランキングは100位に沈み、ファイナルQTも86位で、来年はステップ・アップ・ツアーが主戦場となる。それでも主催者推薦などの機会を生かし、レギュラーツアーに復帰することを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
