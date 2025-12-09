「朝ごはんはあまり好きじゃなくて…」 あなたは何問正解できる？『クイズ小祝さくら』
小祝さくらが7日、神奈川県横浜市のゴルフ5フラッグシップストア トレッサ横浜店で行われた、ウエアを契約するルコックスポルティフのイベントに登場した。左手首の手術後としては初めての公の場。4カ月ぶりに前に姿を見せ、ファンを喜ばせた。
【写真】小祝さくらがドレスアップしました
イベントでは小祝に関する〇×クイズが実施された。ファンならだれでも知っている常識問題から、ちょっとマニアックすぎる問題までがズラリ。小祝節とともに明らかになった意外な一面に、ファンからは思わず感嘆の声も…。あなたは何問解ける？ ■クイズ小祝さくら第1問：試合会場でラウンド直前にする練習はパター練習である答え：〇「朝の練習ではロングパットをメーンにやります。傾斜が強いところでやったりもします」第2問：野球好きで知られるが、惜しは地元北海道日本ハムファイターズの選手だ答え：×「オリックスの山崎（颯一郎）選手を応援しています。もちろん、ファイターズも地元なのですごく観に行くけれど、推しはオリックスです」第3問：食事をするときは必ず野菜から食べる答え：×「メーンから食べます。（好物は）最後だけれど、最初も好きなモノから食べたい。サラダは先じゃなくて…。温かいうちに食べたいというのもあって、先にそういうのをいっちゃいます」第4問：朝ごはんは必ずしっかりとる答え：×「バツなんですよ…。朝ごはんはあんまり好きじゃなくて。食べ過ぎるとお腹が痛くなるので、本当に軽め。ゴルフは朝早いじゃないですか。朝4時、5時からは食欲が全然わかないので、できれば食べたくないけれど、頑張ってちょっとだけ食べています」第5問：ゴルフを引退したらペットショップを開いてみたい答え：×「カフェをやりたいです。ペットは大好きなんですけど、仕事にするのはすごく難しいことなので」第6問：普段着の洋服を買うときは第一印象で決めてしまう答え：〇第7問：早起きは得意である答え：×「早起きはけっこう嫌いです。寝ぼけながらスタートに立ちます。スタートの3時間以上前には起きているんじゃないかな。1時間半前に練習を始めるので。過去に一番早いのは2時半起きでした」第8問：ゴルフシューズは必ず右足から履く答え：〇「たぶん右です…。考えて履いたことがないけど、右のイメージです（笑）」
