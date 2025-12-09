俳優の吉瀬美智子さんが、自身のインスタグラムを更新。友人との優雅なドライブの様子を公開しました。



【写真を見る】【 吉瀬美智子 】 オープンカーで友人とドライブ 「お天気良く、気分良く、満喫〜」 投稿写真にファン反響 「オーラが強い」「オシャレで素敵」





吉瀬さんは、「お天気良く、気分良く、満喫〜」とコメントし、一枚の写真を投稿しました。



投稿されたのは、オープンカーの助手席に座る吉瀬さんの姿をとらえた一枚です。キャップにダウンジャケットというカジュアルな装いで、車内でスマートフォンを操作しているリラックスした姿が写っています。







写真には「Drive with friends」という文字が添えられ、晴天の下での楽しいひとときを報告しました。

この投稿に、「オーラが強い」「カッコ良いです」「ロードスターかな？高級な車もいいけど、オシャレで素敵」「満喫できて良かったです」「オープンカー、気持ちよさそうです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】