元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。

AKB48劇場20周年特別記念公演「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、⻘春でした。これから、⻘春です〜」に出演した際のステージ写真を公開しました。



【写真を見る】【 板野友美 】 「どの"ともちん"がすき？」「♥AKB48 20周年アイドルに戻った日♥」 ステージ写真にファン反響 「ずっと一番に大好きで憧れの存在」



板野友美さんは「♥AKB48 20周年アイドルに戻った日♥」と綴ると、写真をアップ。





続けて「どの"ともちん"がすき？」と、綴りました。





そして「デビュー20周年。ともちんを好きになってくれたみんなに恩返しをしたくて。」「みんなも当時にタイムスリップできるように "ともちん"らしさを 追求して、ダイエットや、ヘアもダンスも当時の私に近づけた。冷静に考えると自分で昔の自分らしさを研究してるの面白いよねw」と、記しました。







最後に、板野友美さんは「今回のタイトルにもある"青春"を思い出してくれたかな？」と、ファンに向けて呼びかけています。





この投稿にファンからは「最高にかっこよくて可愛くて、昔も今もずっと一番に大好きで憧れの存在です 生涯の推し様です」・「武道館、最高でした！」・「選べません！全てが青春」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】