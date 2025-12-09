原菜乃華、今年の漢字一文字は「朝」 『あんぱん』出演で知名度アップを実感
俳優の原菜乃華が9日、都内で行われた出光興産『apollostation』の新CMおよびデジタルムービー発表会に出席し、鮮やかな赤のドレス姿で会場を魅了した。
【全身ショット】可愛すぎる！真っ赤なワンピで登場した原菜乃華
原はこの日から公開されるデジタルムービーで、新マスコットキャラクター「アポちゃん」の声を担当。会場では「みなさん初めまして！アポちゃんといいます！」とアフレコを実演し、会場を和ませた。12日からオンエアされる新CMでは、昨年に続き子役10人による合唱団と共演。「身長が伸びていて少し大人になっていた。親戚のような気分になりました」と笑顔を見せた。
イベントになぞらえた「今年一番、あ！っと驚いたこと」については、ブラックコーヒーを飲めるようになったと明かし「大人になったなって思いました。かっこいいなって我ながら思いました」と満足げ。さらに「目薬を一発で入れられる」と特技を語り、「命中率99％」と胸を張った。一方で「驚かれる一面」としては、スマホのフリック入力ができないと告白。「文字を打つのがとてつもなく遅い。来年は練習しようと思っています」と照れ笑いした。
また、年末恒例の「今年の漢字一文字」を問われると「朝」を選び、出演したNHK連続テレビ小説『あんぱん』の影響で「いろんな方から『見てるよ』って声をかけていただく機会がとても増えたので、それがすごくうれしかったです」と明かし、「朝が弱いんですけど、リアルタイムで見ようと思って頑張れた。朝活が充実した一年でした」と笑顔を見せていた。
【全身ショット】可愛すぎる！真っ赤なワンピで登場した原菜乃華
原はこの日から公開されるデジタルムービーで、新マスコットキャラクター「アポちゃん」の声を担当。会場では「みなさん初めまして！アポちゃんといいます！」とアフレコを実演し、会場を和ませた。12日からオンエアされる新CMでは、昨年に続き子役10人による合唱団と共演。「身長が伸びていて少し大人になっていた。親戚のような気分になりました」と笑顔を見せた。
また、年末恒例の「今年の漢字一文字」を問われると「朝」を選び、出演したNHK連続テレビ小説『あんぱん』の影響で「いろんな方から『見てるよ』って声をかけていただく機会がとても増えたので、それがすごくうれしかったです」と明かし、「朝が弱いんですけど、リアルタイムで見ようと思って頑張れた。朝活が充実した一年でした」と笑顔を見せていた。