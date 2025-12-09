乾燥するこの時期、悩まされるのが「静電気」。

バチッとするだけではなく、スマートフォンに影響が出ることもあります。

【写真を見る】「静電気」でスマホ誤作動も…服の組み合わせで起きにくくなる？すぐできる静電気対策【ひるおび】

静電気はなぜ起きる？

通常、物体には「プラスの電気」と「マイナスの電気」が同じだけ含まれています。

しかし荷物と衣服など物体同士が擦れたりすることでマイナスの電気が移動し、プラス・マイナスに偏りができ、「帯電」した状態になります。

その状態で、例えば電気が流れやすい金属製のノブに手が触れると、電気が一気に流れてバチッと痛く感じるのです。

静電気でスマホが誤作動！？

触っていないのに別の画面に飛んだり、勝手にアプリが起動するなどの誤作動や、充電しても起動しないなどの不具合が出ることも。

NTTドコモ・KDDIなど大手キャリアも、ホームページ上で「静電気による誤作動が起きる可能性がある」と指摘しています。

静電気で特に影響を受けやすい部分は、充電口（ドックコネクター）です。

充電口付近を触ったときに静電気が流れ込んで、充電ができなくなることがあります。

コメンテーター 土屋礼央：

元々スマホのタッチも微弱の電気で操作してるから、やっぱり乾燥してると指が触る前に反応することはありますよね。

コメンテーター 中村仁美：

今は大事な情報が全部スマホに入ってるじゃないですか。直すことができないとなったら、死活問題ですよね。

GSでの注意点「静電気除去シート」の重要性

静電気は、ガソリンスタンドでの給油中の発火事故につながる可能性もあります。

バチッと流れる瞬間に発生する火花が、気化したガソリンに引火することが原因です。

静電気の発生を防ぐため、給油前に「静電気除去シート」に触れることが大事ですが、静電気対策コンサルタントの鈴木政典氏によると、意外な注意点があるといいます。

いざ給油しようとした時に、給油口を開け忘れたことに気づき、一度運転席に戻ってから給油するといった経験はありませんか？

その間、数歩歩くだけでも衣服がこすれ、体に電気が溜まります。

給油の前にもう一度「静電気除去シート」に必ず触れるようにしてください。

コメンテーター 中村仁美：

「一回触ったからいいや」と思って、触ってなかったかもしれない。でも触った方がいいんですね。

静電気が“溜まりやすい”人

・乾燥肌の人

・よく動く人

・スニーカーなどをよく履く人

※ゴム底の靴は電気を通しにくいため、体に溜まった静電気を地面に逃がしにくい

江藤愛アナウンサー：

私は乾燥肌で、皮膚科に行って薬塗ってるんですけれども、本当に静電気が怖いです。

コメンテーター 中村仁美：

子どもってよく動くじゃないですか。滑り台を降りた後、頭がボーンってなってます。

アクリル・ナイロン…服の素材に注目

衣類の素材には、それぞれマイナスに帯電しやすいもの、プラスに帯電しやすいものがあります。

【マイナスに帯電しやすい ※帯電しやすい順】

アクリル ポリエステル アセテート

【帯電しにくい】

綿

【プラスに帯電しやすい ※帯電しやすい順】

ナイロン ウール レーヨン

ライオン株式会社・お洗濯マイスターの大貫和泉さんによると、組み合わせる素材のプラス・マイナスの差が大きいほど静電気が起こりやすくなります。

そのため、「ウールのセーター×ウールのマフラー」より、「ポリエステルのトレーナー×ナイロンのジャケット」の方が、静電気が起こりやすくなります。

「綿」は吸湿性が高く静電気が起きにくい素材なので、インナーなどに綿を組み合わせて使うのも効果的だそうです。

家で出来る静電気対策

静電気対策コンサルタントの鈴木政典氏に聞きました。

▼加湿器で湿度を50％以上にする

室内の湿度が50%以上になると、物体の表面に水の膜ができ、そこを伝って静電気が逃げる。

▼足を引きずらずにゆっくりと歩く

▼観葉植物を置く

“天然の加湿器”となり乾燥を防ぐ

（ひるおび 2025年12月8日放送より）