■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 日本7ー9フィリピン（日本時間9日、カナダ）

2大会ぶりの五輪出場を目指す男子日本代表（世界ランク10位）はフィリピン（同38位）に7ー9で敗れ、3勝2敗。

世界ランキング38位のフィリピン代表はスイス（同4位）代表として世界選手権にも出場経験のあるフィスター兄弟が在籍。第1エンドを0ー0のブランクエンドとすると第2エンド、有利な後攻の日本だったが、ガードに隠れるストーンを弾ききれず1点を先取された。つづく第3エンドでも3点をスチールされ0ー4と序盤で4点を追いかける展開に。

厳しい状況も第4エンドでは、フォースの胗澤李空（24）が決めきり3点を奪い、3ー4で前半を折り返した。日本は1点を追う後半の第6エンド、2点を先取されるも第7エンドで2点を奪い返し5ー6。さらに第8エンドで2点をスチールし7ー6、この試合で初めてリードした。

第9エンドで再びフィリピンに2点を奪われ、7ー8とされた日本。第10エンドは有利な後攻だったが、厳しいショットを強いられ1点を許し、7ー9で大会2敗目を喫した。5試合を終え全勝が中国、4勝1敗でアメリカ、3勝2敗で3チーム（日本、オランダ、フィリピン）が並んだ。

日本 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 計7

フィリピン 0 1 3 0 0 2 0 0 2 1 計9

またこの日、女子日本代表の試合も行われ、トルコに10−5で勝利して上位3チームで争われるプレーオフ進出を決めた。五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームが争われる。

【男子日本代表 結果・日程】※日本時間

■7日

日本 2ー5 アメリカ

日本 7ー5 オランダ

■8日

日本 10ー7 ポーランド

■9日

日本 8ー5 韓国

日本 7ー9 フィリピン

■10日

日本ーニュージーランド

■11日

日本ー中国

11日、12日に上位3チームによるプレーオフ

