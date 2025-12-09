ピアニストで芸人のサトミ・アントワネットが8日放送のテレビ東京「訴えたいオンナたち」（月曜深夜0・30）に出演。ヨーロッパの恋愛事情を語った。

この番組は恋の悩みを最新AIに相談し、勝訴確率を調べてもらう番組で“アレン様”ことタレント・アレンと終わりコンビ・紅しょうががMCを務めている。

ゲストとして出演したサトミ・アントワネットはオーストリアの音大を卒業後、現地でピアノ講師を務めるなど「10年間、ヨーロッパでピアニストとして生活していました」と自己紹介した。

続けて「去年に完全帰国しまして、20代のほとんどをヨーロッパで過ごしたので、EU連合の男としか恋愛経験がなくて」と現地の恋愛事情を告白。「ヨーロッパでは恋愛する時に“デーティング期間”ってものがありまして、しっかりとした交際に入る前にお試し期間。例えば普通にご飯行ったり、デートしたり、チュッチュしたり、日本でいう普通に交際してる感じ。交際期間があって、そこから彼氏彼女になる」と紹介。デーティング期間中は複数の男性と同時進行が可能と日本との違いを説明した。

そして、「アイデンティティーは完全に日本なんですけど、恋愛観だけは完全にヨーロッパ女子になってまして」と自身の恋愛観はヨーロッパに染まっているといい「その感じで去年帰国して3人ぐらい同時にデートしたり、お泊まりしたりして過ごしてたんですけど、“あいつは複数人と同時に遊んでる”と。“あいつはちょっと遊び人だ、淫乱だ”って男たちの中で広められまして」とヨーロッパでいうデーティング期間に複数の男性とデートしたところ遊び人と言われるようになったと打ち明けた。

その結果、「その噂が広まって3人の男たち全員にフラれて…」と全員と破局したと明かし「訴えていいですよね？」と呼びかけた。

ただ、AIにはサトミ・アントワネットの勝訴確率は「15％」で男性陣が有利と判定され、文化の壁は思ったより厚いと苦笑いしていた。