初めてドッキリを仕掛ける若手芸人が、ターゲットに驚きの行動を連発。スタジオも「やば！」「何してんの！？」と騒然となる場面があった。

【映像】スタジオ騒然の若手芸人の衝撃行動

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#2が、12月8日に配信された。

今回のドッキリは、偽番組の楽屋を舞台に、“5分後ジャストに電流が流れる椅子にターゲットを誘導する”という企画。普段ドッキリにかけられまくっているという、お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が初めての仕掛け人に。ターゲットには、“芸能界の奇人”と称され、「キレやすいと芸人界隈で有名」だという安田大サーカス・団長安田が選ばれた。

楽屋に入って早々、弁当を食べ始めた団長に対し、大崎は筋肉の話題を振って団長を立たせることに成功。鍛えられた脚を触ったり、「足ツボを習得したい」と提案したりと複数の作戦を試みるが、団長が逆に大崎にマッサージを施すなど、空回りで全くうまくいかない。

残り時間が2分を切り焦った大崎は、恐ろしい作戦に打って出た。競輪車券を購入しだした団長とテーブルを挟んで向かいに座ると、ペットボトルの水を飲むふりをして、団長にかけたのだ。

団長が唖然とする中、スタジオの番組MC、岡野陽一と相席スタート・山添寛も「やば！」「何してんの！？ しかもこれ団長私服やろ」と驚きをあらわにする。

水をかけながら「ごめんなさい、大丈夫ですか？」と心配してくる大崎に対し、団長は「お前何してん。今かけようとしたやろ。わざとやろ」と厳しい口調でツッコむ。大崎の作戦は、ビリビリ椅子に座らせて濡れた服をドライヤーで乾かすというものだったが、怒り心頭の団長は「ええって言うてんねん！しつこいな」と言い放つ。

しかし、大崎の暴走は止まらない。再び口に含んだ水を吹き出すと、団長の掌底が大崎の顔に直撃。メガネが吹っ飛んでいくというまさかの展開になった。

大崎はその後も団長に抱きつきながら無理やり椅子へ押そうとしたが、タイムアップとなりドッキリは失敗に終わった。罰ゲームとして自身がビリビリ椅子を喰らっただけでなく、ネタばらしを受けた団長から「下手すぎるやん。バラエティとして（ダメ）」と厳しいツッコミを入れられていた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）