バドミントンの志田千陽選手が今度はバレーボールに翻弄されました。

志田選手と同じくまもと再春館製薬所でコーチを務める垣岩令佳さんが8日、自身のInstagramを更新。練習後の志田選手を撮影していると、そそくさと練習場の用具室に入っていく志田選手。手にはバレーボールを持って登場します。

その場でボールを上げるレシーブ練習を1人で行う志田選手ですが、ボールをコントロールできずコートを右往左往。最終的にはボールが離れ足でカバーするもポーンと遠くに飛ばしてしまいます。

それでも再びレシーブ練習に励む志田選手。コートを大きく使いながら楽しんでいます。垣岩さんは「ちぃ、バレー下手くそやったよね」と言葉をかけると元気よく「そうです！」と志田選手が答える愛きょうっぷりを見せました。

志田選手は垣岩さんの動画を引用して「気づいたら2階から撮られてたので今日はバレーボールの練習をしました。怪我せず帰りました」とつづっています。

垣岩さんは以前もバスケットボールに翻弄される志田選手を激写し投稿していました。

24年のパリ五輪では松山奈未選手と女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田選手ですが、その他の競技は苦手なことが判明しました。