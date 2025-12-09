歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。生放送の後、衣装のまま帰っていた理由を明かした。

MCのハライチ澤部佑（39）は、10代のころ近藤の付き人をしていた俳優の中村繁之（58）に「男がほれるかっこよさがあるんですかね？」と、近藤について尋ねた。中村は「たまにね、生放送が終わって、衣装のまま帰ってくる時があるんですよ。生放送のテンションが上がった状態で、衣装も今までテレビで見てた人が帰ってくるわけですよ。もう太陽が帰ってくるぐらいのオーラで帰ってくるから、はー！って思ってましたよ。楽屋で着替えずにそのまま車に乗って、矢沢永吉さんのように帰ってくるんですよ。帰って来た先に（自分が）いるもんだから、そのエネルギーがすごい」と語った。

MCの神田愛花が「年齢重ねても全く変わりなく？」と聞くと、「今も変わりないですね」と明かした。

そして澤部が「衣装のまま、すぐに帰りたいみたいな？」と聞くと、近藤は「狙ってますから、常に。いっぱい中村とか後輩たち、わーっと、まだまだテレビに出ない子たちもいっぱいいるし。そこでみんなテレビ見てる訳ですよ、ベストテンとか番組を。そのままの衣装で『ただいまー！』って、みんな『うわーっ、さっきの、さっきの』って。それをただ狙ってただけですから」と説明した。澤部は「後輩達びっくりさせるというか、夢を持たすために。スター！」と言い、中村は「憧れましたよ」と伝えた。