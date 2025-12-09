トートバッグ専門ブランドＲＯＯＴＯＴＥ（ルートート）を展開する株式会社ルートート（本社＝東京・渋谷区）が９日、各界の著名人３５人が制作したオリジナルのトートバッグを対象としたチャリティーオークションを開始したと発表した。

同社は「第１９回 ＲＯＯＴＯＴＥチャリティーイベント」を東京・代官山の「モンキーギャラリー」で開催中。「トートバッグ自体がアートを描くためのキャンバスであってもいいのでは」という発想から生まれた無地のトートバッグ「トート・アズ・キャンバス」に、主旨に賛同した各界の著名人３５組が制作したオリジナル作品を展示している（１５日まで）。

この日からは「Ｙａｈｏｏ！オークション」で全作品を対象としたチャリティーオークションが開始。作品売上金はすべて、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付し、国内で経済的に困難な状況にある子どもたちの支援活動に役立てられるという（落札手数料５・５％＝税込＝を除く全額、１５日まで）。

主催者発表の参加著名人は以下の通り（五十音順、敬称略）。

相羽あいな（声優）

秋谷啓斗（声優）

新井恵理那（フリーアナウンサー）

アンジェリーナ１／３（Ｇａｃｈａｒｉｃ Ｓｐｉｎ／ａｉｌｌｙ）（アーティスト、ラジオパーソナリティ）

市川染五郎（歌舞伎俳優）

一条もんこ（カレー研究家）

植野堀誠（俳優／デザイナー）

宇多丸（ＲＨＹＭＥＳＴＥＲ）（ラッパー／ラジオパーソナリティ）

オータケハヤト（ＲＯＣＫ’Ａ’ＴＲＥＮＣＨＲ）（ミュージシャン）

小田凱人（プロ車いすテニスプレイヤー）

お見送り芸人しんいち（芸人）

柏レイソル（プロサッカークラブ／Ｊリーグ）

加藤諒（俳優）

木田優夫（北海道日本ハムファイターズ・チーム統括本部ＧＭ代行）

北澤豪（元サッカー日本代表）

草刈民代（女優）

黒沢ともよ（俳優・声優）

小池ミモザ（バレエダンサー）

コウケンテツ（料理家）

小林聡美（俳優）

鈴村健一（声優）

藤原さくら（シンガーソングライター）

ふなっしー（船橋市非公認ご当地キャラ）

ブリアナギガンテ（ＹｏｕＴｕｂｅｒでポールダンサー）

古屋呂敏（俳優／フォトグラファー）

松尾貴史（俳優）

松坂大輔（スポーツキャスター）

松田美瑠（松本幸四郎長女）

松本幸四郎（歌舞伎俳優）

松本ユキ子（バレエダンサー）

森下亮（俳優）

横澤夏子（芸人）

横溝菜帆（俳優）

吉田メタル（俳優）

ＬＯＮ（Ｖａｌｕｅｎｃｅ ＩＮＦＩＮＩＴＩＥＳ）（ダンサー）