今大注目の「ワンプレートせいろ」で◎“ほったらかし”ごちそうレシピ2選

令和のほったらかし革命「ワンプレートせいろ」

クックパッドが発表した『食トレンド大賞2025』で1位に選ばれたのが、注目の調理法「ワンプレートせいろ」です。食材を並べて蒸すだけで同時調理ができ、そのまま食卓へ出せる手軽さが支持されています。ヘルシーなのに満足感もあり、“ほったらかしごちそう”として忙しい毎日に役立ちます。

このワンプレートせいろは、12月9日放送『めざましテレビ』の「リポーターやってください！」コーナーでも取り上げられました。高橋恭平さん（なにわ男子）、木村柾哉さん（INI）、中島颯太さん（FANTASTICS）が挑戦した、主役級のおいしさのレシピを2つご紹介します。1人分でも簡単に作れ、食卓がパッと華やぐのが魅力です。

包んで蒸すだけ！ふっくらオムライス

料理初心者にも嬉しい「蒸篭でおひとり様オムライス」。材料をクッキングシートで包んで蒸すだけで、卵がふんわりとした絶品オムライスが完成します。ライスを上手に包めなくてもOK！フレッシュトマトを使ったソースは、煮込みソースに匹敵するほど濃厚で、満足感も抜群です。玉ねぎやウインナーなど常備食材で作れるから、1人分約200円とお財布にも優しい一皿。メインが手軽に仕上がる、ワンプレートせいろの魅力を実感できます。

調理に挑戦した木村柾哉さんは、溶き卵と句材をまるごとクッキングシートで包むアイデアに「こんなやり方思いつかない」とリアクション。実際に食べた3人は「めちゃくちゃ簡単！」

「チーズが濃厚」などの絶賛コメントがあがっていました。

具材のうまみがジュワッ！イタリアンせいろ蒸し

薄切り豚肉でトマト、バジル、モッツァレラチーズ、長芋を巻き、塩糀で味付けしたこのレシピ。下準備はたったの5分で、コロコロと一口サイズの可愛い見た目に仕上がります。蒸すことで豚肉はジューシーに、具材はホロッと柔らかく、チーズのコクとバジルの香りが際立つごちそうに。蒸し上がったらそのまま食卓へ！ せいろならではの時短＆満足が叶うレシピです。

調理は高橋恭平さんが担当。蒸しあがった一口サイズの豚肉にかぶりついた3人からは、「めちゃくちゃうまい。バジルとトマトいいね」「長芋が食感のパンチきかせてる」「お店にありそう」と、それぞれの視点で絶賛の声が次々とあがっていました。

せいろで毎日の料理をもっと楽しく

ワンプレートせいろなら、食材をのせるだけで同時にメインが完成！ 片付けも最小限で、忙しい日こそ頼りになる存在です。今回紹介した2品は、見た目も味わいも“ごちそう感”満点なのに、ほったらかしで作れるのが嬉しいところ。食材本来のおいしさを引き出す蒸し調理で、家族の健康面もばっちり。ぜひこの機会に、トレンドの調理法を取り入れてみてください。

食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026を発表！





クックパッドでは毎年、その年を象徴する料理・食材のトレンドおよび翌年の流行の兆しがある料理・食材を選出する、「食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026」を発表しています。



選ばれた料理や食材がなぜ注目されたのか、ブームのきっかけや今後のトレンド動向について解説しています。

